Venn av Meloni skutt og drept

– Nicoletta var venninnen min, skriver Meloni et innlegg på Facebook med et bilde av de to sammen.

Den 50 år gamle kvinnen ble skutt og drept sammen med to andre kvinner nord i Italias hovedstad Roma søndag morgen. Hendelsen har vekket oppsikt og sjokk.

Kvinnene deltok på et møte for beboerne i en boligblokk da de ble drept. Fire andre personer ble også såret i angrepet, noen alvorlig.

De overlevende forteller at gjerningsmannen, som var deres nabo og bodde i samme bygning, hadde truet flere av dem ved tidligere anledninger.

Ifølge italienske myndigheter drev gjerningsmannen en nettblogg der han skrev om hatet mot naboene. Ifølge Meloni brukte han et våpen han hadde stjålet fra en skytebane for å begå forbrytelsen, da han selv hadde blitt nektet våpenlisens av myndighetene.