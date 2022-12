DER ES SALAAM, TANZANIA (Bistandsaktuelt): – Jeg jublet da jeg hørte at jeg kunne begynne på skolen igjen, for da skjønte jeg at drømmen min ville gå i oppfyllelse, sier Elizabeth Simon til Bistandsaktuelt.

For tre år siden ble Simon utvist fra skolen fordi hun var gravid. Nå er hun blitt 18 år og går i tredje trinn på Bunju ungdomsskole i Dar es Salaam.

– Jeg har repetert en masse pensum for å ta igjen alt jeg har gått glipp av, sier hun.

Simon er en av mange jenter i Tanzania som ble kastet ut av skolen fordi de ble gravide, men som nå får en ny sjanse til å fortsette skolegangen.

I stedet for å finne en løsning på de mange barneekteskapene og andre drivere av tenåringssvangerskap, straffet tanzanianske myndigheter skolejenter som ble gravide eller giftet seg, med å kaste dem ut av skolen.

Dette var nasjonal politikk med hjemmel i utdanningsloven. Den slo fast at elever som inngår ekteskap eller begår «umoralske forseelser», kunne bli permanent utvist fra skolen.

Kontroversiell politikk

Denne kontroversielle politikken skriver seg tilbake til 1961, og ble nylig styrket av ledende politikere, blant annet under forrige president John Magufuli.

I juni 2017 bekreftet Magufuli forbudet mot gravide skoleelever, og sa det var umoralsk for unge jenter å være seksuelt aktive.

Menneskerettsorganisasjonen Equality Now og deres tanzanianske partnere brakte i november 2020 saken inn for den afrikanske menneskerettighetsdomstolen (AFCHPR), med krav om at Tanzanias regjering måtte gjøre om praksisen med å utvise gravide jenter og nekte tenåringsmødre å begynne på skolen igjen etter at de hadde født. Domstolen avviste allerede i desember samme år å behandle søksmålet.

Men nå har regjeringen, under sin første kvinnelige president Samia Suluhu Hassan, likevel myket opp den kontroversielle politikken som fratok gravide jenter muligheten til å fullføre utdannelsen sin.

Jenter som tidligere er blitt utvist på grunn av graviditet, skal med umiddelbar virkning få komme tilbake til skolen, sa daværende utdanningsminister Joyce Ndalichako i nasjonalforsamlingen i november i fjor.

Endringen tillater at tenåringsmødre kan komme tilbake til skolen i inntil to år etter at de har født barnet. Dersom det er gått mer enn to år, kan de søke seg til et alternativt lærested med konsentrert læreplan.

Manglende seksualundervisning

Hvert år dropper om lag 120 000 jenter ut av skolen i Tanzania, ifølge en Verdensbank-rapport fra 2021. Av dem dropper omtrent 6500 ut fordi de blir gravide eller fordi de får barn.

Aktivister for jenters rettigheter har lenge vært bekymret over det store antallet jenter som nektes utdanning. Den afrikanske ekspertkomiteen for barns rettigheter (ACERWC) slo i september i år fast at praksisen med å utvise gravide elever fra skolen var i strid med tenåringsjenters menneskerettigheter, og anbefalte Tanzania å endre sin utdanningspolitikk.

Elizabeth Simon, som ble forsømt av familien da hun ble gravid, sier den vanskelige situasjonen hun havnet i, skyldtes at hun på den tiden var for ung til å skjønne konsekvensene av sine handlinger.

– Jeg har lært noen viktige lekser i livet. Nå jobber jeg hardt for å gjennomføre eksamenene mine, sier hun.

Hun mener mange jenter på hennes alder blir gravide fordi de ikke får adekvat seksualopplysning eller kunnskap om reproduktiv helse. Det skyldes også inngrodde tabuforestillinger om alt som har med sex å gjøre.

– Hjemme snakker vi aldri åpent om sex. Ingen snakker om bruk av kondomer for å beskytte seg.

Selv om Simon fikk psykologisk rådgivning før hun gjenopptok skolegangen, opplevde hun stigmatisering.

– Om det plutselig begynner å lekke brystmelk når jeg sitter i klasserommet, kan jeg ikke alltid skjule det. For å unngå å bli gjort til latter bruker jeg genser selv om det er veldig varmt, sier hun.

Sosiale og kulturelle tabuforestillinger rundt tenåringsgraviditeter fører ofte til at unge mødre blir stigmatisert av samfunnet. I mange deler av Tanzania blir graviditeten sett på som jentas skyld.

Å bli gravid i ung alder har kostet Simon mye. Men det har også styrket hennes besluttsomhet.

– Jeg sier til andre jenter at de aldri må gi opp. Der det er vilje, finnes det alltid en vei, sier hun.

Overveldende respons

Jean Paul Murunga, prosjektleder i den globale organisasjonen Equality Now, roser regjeringen for å ha opphevet skoleforbudet for tenåringsmødre. Men han ber samtidig myndighetene om å legge forholdene bedre til rette for jenter som vender tilbake til skolen og innse at de er i en sårbar situasjon.

Yusuf Mlandula er informasjonsmedarbeider i utdanningsdepartementet. Foto: Peter Mgongo

«Regjeringen må sørge for trygge rom og mekanismer der jentene kan søke hjelp når de fortsetter med skolegangen», skriver han i en e-post til Bistandsaktuelt.

Slike mekanismer må ta tak i stigmatiseringen som tenåringsmødre kan møte når de kommer tilbake til skolen, mener Murunga.

Er jenter blitt gravide på grunn av seksuell vold som voldtekt eller ekteskap under lavalderen, må overgriperne stilles fullt og helt til ansvar, legger han til.

Det finnes ikke nøyaktige tall for hvor mange jenter som er blitt utsatt for diskriminerende skoleforbud, men aktivister for jenters rettigheter anslår at flere tusen jenter kan ha blitt kastet ut av skolen hvert år.

Aktivistene mener problemet blir forverret av Tanzanias ekteskapslov fra 1971, som åpner for at jenter kan giftes bort så unge som 14 år, mens gutter ikke får gifte seg før de er 18. Selv om loven er utfordret i domstolene, er den ennå ikke endret, sier Murunga.

Yusuf Mlandula, informasjonsmedarbeider i utdanningsdepartementet, sier regjeringen er fast bestemt på å ta opp alle utfordringer knyttet til stigmatisering av jenter som vender tilbake til skolen etter en fødsel.

– Vi har utplassert sosialpsykologer i alle distrikter over hele landet for å gi nødvendig rådgivning til foreldre, lærere og elever, sier Mlangula til Bistandsaktuelt.

Ifølge ham har den nye politikken med å la tenåringsmødre få komme tilbake til skolen møtt overveldende respons, men han legger ikke fram konkrete tall.

(Denne saken ble først publisert på Bistandsaktuelt).