Iran svartelister britiske forsvarstopper

Talsmann for Irans utenriksdepartement, Nasser Kanani, kunngjorde sanksjonene under sin ukentlige pressekonferanse mandag, hvor han beskyldte europeere og briter for å «blande seg inn i Irans innenrikspolitikk».

Blant de 32 sanksjonerte personene er sjefen for britiske MI5, Ken McCallum, og britenes forsvarssjef Tony Radakin.

Også nåværende og tidligere medlemmer av Parlamentet og organisasjonen Tony Blair Institute for Global Change er på lista, i tillegg til flere tyske politikere og selskaper.

Storbritannia og Tyskland har vært spesielt tydelige i sin kritikk av Irans behandling av demonstranter, som har protestert mot landets behandling av kvinner etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt i midten av september.

Det franske satiremagasinet Charlie Hebdo og den persiskspråklige avdelingen av Radio Free Europe er også sanksjonert.

De som er på sanksjonslista, kan ikke reise til Iran, og deres eventuelle eiendeler i landet blir fryst. Ifølge Kanani trer sanksjonene i kraft umiddelbart.