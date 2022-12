– Det er uakseptabelt og universelt forkastelig at et alliert land retter trusler om rakettangrep mot Hellas, et Nato-medlem, sa utenriksminister Nikos Dendias da han mandag ankom til EUs utenriksministermøte i Brussel.

– Nordkoreanske holdninger kan ikke og må ikke få innpass i Nato, la han til.

Det var under et ungdomsmøte i byen Samsun lørdag at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan kom med den omstridte uttalelsen.

Han fortalte publikum at Tyrkia har begynt å lage sine egne ballistiske raketter, og la til at «disse skremmer grekerne».

– Grekerne sier de kan treffe Aten. Og selvfølgelig kan de det. Hvis du ikke holder deg i ro, hvis du forsøker å kjøpe ting fra USA og andre steder for å ruste opp på øyene, så må et land som Tyrkia gjøre noe, sa Erdogan.