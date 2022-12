CNN: Meldinger om eksplosjoner på Krim-halvøya

Ifølge CNN skal det ha blitt hørt flere eksplosjoner i Sevastopol, hovedkvarteret for den russiske Svartehavsflåten, og ved russiske militærbrakker i landsbyen Sovietske.

Eksplosjonene, som ikke er bekreftet fra uavhengig hold, skal også ha rammet byene Hvardiiske, Dzjankoj og Nyzhniohirskyi på Krim. Ukraina har ikke kommentert meldingene om eksplosjoner.

Tankesmia Institute for the Study of War (ISW) skriver at en ukrainsk gruppe hevder å ha satt fyr på militærbrakkene i Sovietske. Den britiske avisen The Guardian melder også om angrep på Krim-halvøya, blant annet ved byene Sevastopol og Simferopol.

I løpet av helgen har Ukraina angrepet mål i Donetsk-regionen, samt i byen Melitopol i Zaporizjzja, som har vært under russisk kontroll siden begynnelsen av mars.