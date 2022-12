Erdogan ber Putin «rydde bort» kurdiske styrker fra Nord-Syria

I en telefonsamtale med Putin sa Erdogan at det var viktig at Russland «rydder de kurdiske styrkene minst 30 kilometer bort fra grensen», ifølge Erdogans kontor. Presidenten understreker at dette må være en prioritet.

Han anklager de kurdiske styrkene for å stå bak en bombeeksplosjon som i november drepte seks mennesker i Istanbul. Kurdiske grupper har benektet involvering i angrepet.

Gjennom en avtale fra 2019 mellom Russland og Tyrkia ble en bakkeoffensiv avsluttet ved at de satte opp en 30 kilometer lang sikkerhetssone. Den skulle beskytte Tyrkia mot grenseoverskridende angrep fra syrisk territorium.

Erdogan mener Putin ikke holder sin del av denne avtalen.

Russland er en sentral aktør i Syria-konflikten og som støtter president Bashahr al-Assad. Noen av de kurdiske styrkene er stasjonert i områder under russisk militær kontroll.