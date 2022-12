Romkapsel har landet på jordkloden etter tur rundt månen

Den ubemannede romkapselen landet utenfor Mexicos stillehavskyst, der et skip er på plass for å heise opp kapselen.

Romraketten ble skutt opp fra Kennedy Space Center i Florida 16. november og var i bane rundt månen i en drøy uke.

På den nærmeste var den ubemannede Nasa-kapselen bare 130 kilometer over månenes overflate. Der testet Orion manøvrer som vil bli brukt under senere Artemis-oppskytinger, som skal bringe mennesker tilbake til månen for første gang siden 1970-tallet.

Kapselen brukte en uke på ferden tilbake til jorden.