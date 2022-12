Ifølge seismologisk institutt i Mexico rammet skjelvet 22 kilometer sør for Tecpán de Galeana, en by på sørkysten av landet. Det er rundt 280 kilometer fra Mexico by.

Ordfører i Mexico by, Claudia Sheinbaum, sier at det foreløpig ikke er meldt om skader. Skjelvet rammet klokka 08.31 lokal tid.

Saken oppdateres