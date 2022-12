Visepresident Kaili i EU-parlamentet varetektsfengslet

Belgisk påtalemyndighet oppgir ikke navnene til dem som er varetektsfengslet, men en kilde i rettsapparatet sier at Kaili er en av dem.

Den greske sosialdemokraten Kaili var blant seks personer som ble pågrepet fredag, og hun ble dagen etter fratatt sine ansvarsområder som visepresident.

Statsadvokaten opplyste også at boligen til enda et medlem av EU-parlamentet er ransaket i forbindelse med mistanken om ulovlig lobbyvirksomhet for en golfstat, som ifølge flere kilder er Qatar.

– De fire er siktet for deltakelse i en kriminell organisasjon, hvitvasking av penger og korrupsjon. To er løslatt av påtalemyndigheten, heter det i pressemeldingen fra statsadvokaten.

Kaili er fortsatt medlem og visepresident i EU-parlamentet, selv om hun er fratatt sine ansvarsområder, og har dermed normalt parlamentarisk immunitet. Men det er ett unntak i belgisk lov i tilfeller der man blir tatt på fersk gjerning.

Ifølge en kilde i rettsapparatet var hun i besittelse av «poser med kontanter» da hun ble pågrepet, og derfor er varetektsfengslet.

Til sammen 600.000 euro i kontanter, samt PC-er og mobiltelefoner, ble beslaglagt under ransakingen av flere boliger i Brussel fredag.