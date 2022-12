Skyting og sjokkgranater mot politi i Kosovo

Hundrevis av sinte serbere samlet seg igjen søndag morgen ved sperringene som ble satt opp lørdag på veiene til to grenseoverganger mellom Kosovo og Serbia.

Kosovo-politiet sier at de ble utsatt for tre væpnede angrep i løpet av natten på en vei som går til grensa, og måtte svare med skytevåpen.

Fredsstyrkene i EU-politiet som er utplassert i regionen som del av EU-delegasjonen EULEX, ble også utsatt for et angrep med en sjokkgranat, men ingen ble skadd.

Spenningen økte etter at Kosovos myndigheter bestemte at det skal holdes lokalvalg i områdene med serbisk flertall 18. desember. Det serbiske partiet i området protesterte, og kort etter at veisperringene ble reist, utsatte Kosovos president Vjosa Osmani valget til april, uten at det dempet spenningen.

Lokalvalget i fire distrikter skulle fylle ledige seter i nasjonalforsamlingen etter at parlamentsmedlemmer fra Serbisk liste trakk seg i protest mot at regjeringen har krevd at etniske serbere må slutte å bruke serbiske bilskilt, eller bli bøtelagt.

Selv om Kosovo erklærte seg uavhengig av Serbia i 2008, er det aldri akseptert av de serbiske myndighetene som fortsetter å oppildne den serbiske mindretallsbefolkningen i Kosovo til å stå imot myndighetene i Pristina.

Serbias president Aleksandar Vucic sa lørdag at han vil be Nato om tillatelse til å utplassere serbiske soldater i Nord-Kosovo, men erkjenner at forespørselen neppe blir innfridd.