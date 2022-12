Kina ruster opp sykehus for koronasmittede

Kinas regjering står offisielt fortsatt på sin nullsmittevisjon, som resten av verden har gått bort fra, men det har i det siste vært tegn til at myndighetene vil tolerere flere smittetilfeller uten omfattende karantener og nedstengninger.

Nedstengningene som førte til at hele byer eller bydeler ble satt i karantene, og at økonomien ble sterkt rammet, førte etter hvert til protester over hele landet, som i noen tilfeller også rettet seg mot regimet.

På et regjeringsmøte torsdag ble det besluttet full mobilisering av sykehus, inkludert rekruttering av mer helsepersonell og økt tilgang på medisiner, for å stå klar for flere innlagte.

Nye smittetilfeller

Det er ikke klart hvor mye smitten har økt siden obligatorisk testing, mange steder hver dag, ble opphevet, men det er meldinger om nye smitteutbrudd i bedrifter og skoler over hele landet. Noen restauranter er stengt fordi for mange ansatte er syke.

Søndag meldte myndighetene om 10.815 nye tilfeller, inkludert 8.500 uten symptomer. Det er en firedel av de over 40.000 som ble meldt i forrige uke, men nå testes bare dem som legges inn på sykehus eller har jobber i skolen.

I Shaanxi-provinsen vest i landet er det avsatt 22.000 sengeplasser for covid-syke og intensivkapasiteten økes med 20 prosent.

Kina har 138.000 intensivplasser, men det er mindre enn én plass per 10.000 innbyggere.

Svekket økonomi

Den strenge kontrollen helt siden pandemien startet for tre år siden, har ført til at en allerede svak økonomi ble ytterligere svekket.

Nullsmittevisjonen førte til at svært få kinesere har dødd i forhold til andre land – offisielt bare 5.235 i Kina, sammenlignet med 1,1 millioner i USA. Derfor har også mange latt være å vaksinere seg, særlig blant de eldre.

Men det gjør også at svært få kinesere er immune, og at både smittetall og dødsfall kan øke raskt når de strenge restriksjonene oppheves.