Lettelse og uro i Kina etter tre år med verdens strengeste koronaregime

For første gang på flere måneder kan Jenny Jian (28) dra på treningssenter i millionbyen Guangzhou uten å måtte vise fram en «helsekode» på mobiltelefonen.

Helseappen har vært ett av myndighetenes viktigste verktøy for å spore koronasmitte og hindre spredning. De siste årene har den gjort det mulig for myndighetene å følge med på bevegelsene til flere hundre millioner mennesker.

Andre steder i landet kan folk igjen oppsøke parker og kjøpesentre uten å vise fram en negativ test. Også skoler i smittefrie områder har fått ordre om å gjenåpne.

– Det ble iverksatt svært raskt. Men retningslinjer er en ting. Det viktigste er å se hvordan det føles når jeg går ut av døra, sier Jian.

Slipper karantenesentre

En av de viktigste endringene er at personer som tester positivt, og som enten er symptomfrie eller kun har milde symptomer på covid-19, får være hjemme. Det er en U-sving fra tidligere retningslinjer, som innebar at alle koronasmittede ble sendt til overfylte karantenesentre, beryktet for dårlig mat og elendig hygiene.

Endringene er i tråd med regjeringens løfte om å gjøre smittevernet mindre belastende samtidig som smitten fortsatt skal holdes nede.

Det er ikke klart om lettelsene ble presset fram av protestene som overraskende brøt ut i en rekke kinesiske byer i slutten av november, eller om myndighetene har planlagt oppmykningen i lengre tid.

Protestene kan ha ført til raskere lettelser enn planlagt for å dempe befolkningens frustrasjon og unngå flere protester.

Protester forsvant

Statens raske og resolutte håndtering av demonstrasjonene – blant annet ved hjelp av digital overvåking og massiv sensur i sosiale medier – førte til at alt snakk om protester forsvant fra offentligheten etter kort tid.

Deretter ble smittevernendringene kunngjort både lokalt og sentralt, godt støttet opp av statskontrollerte mediene, som ikke lenger skriver om hvor viktig nullsmittestrategien er.

Det gjenstår å se hvordan smittesituasjonen utvikler seg framover. Kinesiske eksperter er allerede blitt sitert i statlige medier på at de aller fleste må regne med å bli koronasmittet før eller senere.

Etter å ha brukt nesten tre år på å fortelle folk hvor farlig viruset er, understreker de nå at omikronvarianten er relativt mild.

– De tre siste årene har gjort at vi ikke ønsker å komme i kontakt med viruset, men i samfunnet finnes det tusenvis av mikroorganismer. Hvert år kommer vi uvegerlig til å bli syke i kortere perioder fordi vi blir smittet av flere av dem, lyder en melding fra den kjente legen Zhang Wenhong, som er tett knyttet til regjeringen.

Overbelastet helsevesen

De advarer imidlertid også mot en kraftig smittespredning, og i Beijing er sykehusene allerede under hardt press på grunn av mange koronapasienter og mangel på helsepersonell.

– Vi vil ikke komme med en ren løgn. Målrettet smittevern må fortsatt følges, sier Yu Changping, en lungespesialist ved et universitetssykehus i Wuhan, der viruset først ble påvist.

– Gjenåpningen er en trend det er umulig å snu i framtiden fordi de fleste er blitt vaksinert, og det har vært færre tilfeller av alvorlig sykdom, sier han videre.

Utenlandske helseeksperter har i økende grad har kritisert Kinas nullsmittestrategi for ikke å være bærekraftig, men de har også advart om at landet nå står overfor sin første reelle smittebølge.

Smitteøkningen kan bli spesielt vanskelig å håndtere fordi mange eldre mennesker ikke er fullvaksinert, samtidig som svært få har naturlig immunitet mot covid-19.

– Uunngåelig kaos

– Alle land som opplever sin første bølge, kommer til å oppleve kaos, spesielt når det gjelder medisinsk kapasitet og presset på medisinske ressurser, sier Wang Pi-sheng, som har ledet koronaresponsen på Taiwan.

Han har også gitt beskjed om at taiwanere som bor i Kina, kan komme hjem for å få medisinsk behandling, spesielt hvis de er eldre eller i høyrisikogrupper.

I byen Chongqing sørvest i landet har folk begynt å hamstre febernedsettende medisiner og andre aktuelle legemidler, noe som er i tråd med myndighetenes anbefalinger. I Beijing har enkelte apotek sluppet opp for denne type medikamenter.

Her har også myndighetene gjort en oppsiktsvekkende U-sving. Under pandemien ble det innført regler som gjorde at folk måtte gå gjennom en lengre søknadsprosess for å få kjøpe disse produktene. Nå er det fritt fram.

Skepsis og håp

Men etter tre år med stadige endringer i restriksjonene, er mange kinesere også forsiktige med å glede seg for tidlig.

– Alle retningslinjene er der, men når det kommer til det lokale nivået, til nivået under distriktene, til nabolaget ditt, er det et komplett rot, sier Yang Guangwi, en 65 år gammel pensjonist som bor i Beijing.

En innbygger i Beijing, som kun vil oppgi etternavnet sitt, Qian, har notert seg at det fortsatt er krav om testing for å komme inn på visse steder.

– De sier «ikke test», men arbeidsplassen krever det fortsatt. Det er inkonsekvent, sier han.

I sosiale medier er det også flere som uttrykker skepsis og usikkerhet. Kommer universitetene til å gjenåpne fullt ut? Blir det kortere karantenetid for dem som kommer til Kina fra utlandet? Og vil det bli mulig å reise igjen som før?

Det er det mange i Kina som drømmer om etter tre år med svært strenge reiserestriksjoner.