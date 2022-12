Vulkan i Nord-Chile spyr aske og gass

Lascar-vulkanen under en eruptiv puls i Peine, Antofagasta-regionen, Chile, tatt 10. desember 2022. – Det nasjonale nødkontoret (Onemi) rapporterte at Lascar-vulkanen fortsatt er i grønt varsel og at eruptivsøylen nådde omtrent 6.000 meter over kraternivået Foto: Pedro Tapia / AFP