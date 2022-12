EU bekymret for Tyrkias bånd til Russland

De stadig tettere økonomiske båndene mellom Tyrkia og Russland er «grunn til betydelig bekymring», sier EUs utenrikssjef Josep Borrell i et brev til EU-parlamentet.

Han sier også at det er bekymringsfullt at Tyrkia ikke slutter seg til EUs tiltak mot Russland, ifølge de tyske mediegruppa Funke.

Borrell påpeker at EU og Tyrkia har et tollforbund som innebærer tollfri handel av varer, inkludert varer som kan brukes både for sivile og militære formål. Han sier det er viktig at Tyrkia ikke tilbyr Russland muligheter for å omgå sanksjonene.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan skal i helgen snakke med både Russlands president Vladimir Putin og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om forbedringer av avtalene om korneksport gjennom Svartehavet.