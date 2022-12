Twitter gjør et nytt forsøk på å innføre abonnementstjeneste

De som er villige til å betale åtte eller elleve amerikanske dollar i måneden vil få innleggene sine på Twitter mer synlige, se mindre reklame, kunne redigere innlegg og få mulighet til å legge ut lengre videoer, melder selskapet i en tweet.

Et forsøk på å innføre abonnementstjenesten ble gjort allerede for en måned siden etter at Tesla-sjef Elon Musk tok over selskapet. Men tjenesten ble raskt stengt ned, da folk brukte den til å utgi seg for andre, blant annet offentlige personer og selskaper.

I tillegg til abonnementstjenesten, som har navnet Twitter Blue, skal det innføres et merke i gull for kontoer brukt av bedrifter. Senere vil også myndigheter, statlige og kontoer som tilhører internasjonale organisasjoner få et grått merke.

Tjenesten blir tilgjengelig fra og med mandag.