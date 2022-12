Fiskeøgla er et utdødd marinkrypdyr som dukket opp millioner av år før dinosaurene tok sine første steg på jorda.

Skjelettet som gikk tapt under bombingen av The Royal College of Surgeons i London, var ikke hvilket som helst. Det var det første komplette fossilet av en fiskeøgle. Det er det skjelettet man kanskje har sørget mest over at ble ødelagt i angrepet.

Fiskeøgla det er snakk om, var omtrent 90 centimeter lang og ble mest sannsynligvis oppdaget av dinosaurforskeren Mary Anning.

Til New York Times sier dinosaurforskeren Dean Lomax at funnet på den tiden var banebrytende.

Å miste fossilet til herjingene under andre verdenskrig, var et tilbakeslag for dinosaurforskningen. Det fratok fremtidige forskere et eksemplar som ville ha hjulpet studiene av fiskeøgla som hadde vært utdødd i flere millioner år.

Det de ikke visste, var at det var laget gipsavstøpninger av skjelettet til fiskeøgla. Disse er nå funnet i USA og i Tyskland.

Nå finnes det én tegning og to gipsavstøpninger av det første hele skjelettet til fiskeøgla. Øverst: Original tegning av skjelettet. I midten: Gipsavstøpning funnet i USA. Nederst: Gipsavstøpning funnet i Tyskland. (Illustrasjon/Foto: The Royal Society)

Kopiene ble aldri registrert

Grunnen til at ingen har lett etter disse gipsavstøpningene og funnet dem tidligere, er at det ikke er registrert at de ble laget.

Gipsavstøpningene bekrefter nøyaktigheten til en tegning av fiskeøgla som er blitt bevart, og de gjør den ytre formen til noen av beina tydeligere. Det er noen få avvik mellom tegningen og avstøpningene, men det gjelder hovedsakelig detaljene i for- og bakfinnene.

Når gipsavstøpningene er tatt, er det vanskelig å si. Det må ha vært en gang mellom 1818, da skjelettet ble funnet, og 1930, da den ene avstøpningen ble lagt inn i en samling i museet i USA.

At begge gipsavstøpningene er funnet, viser hvor viktig det er at spesialister kommer på besøk til og studerer samlinger på museer, i tillegg til at de kan gi ekspertise til de ansatte på museet.

Litt skumlere enn delfiner

De første fiskeøglene dukket opp for rundt 250 millioner år siden. Fiskeøglene forsvant fra havene for rundt 90 millioner år siden – altså mellom 25 og 30 millioner år før dinosaurene døde ut.

Man vet ikke helt hvorfor fiskeøglene døde ut, men det kan være fordi de ble utkonkurrert av andre rovdyr.

Fiskeøgler som ligner på denne er blant annet funnet i Canada, Kina, Japan, Tyskland og på Svalbard. (Illustrasjon: Wikimedia Commons/Heinrich Harder)

Over tid utviklet fiskeøgla seg i mange retninger, og det er funnet fossiler med lengde på alt fra 70 centimeter til 15 meter. Fiskeøgler av denne størrelsen kan ha svømt så raskt som 40 kilometer i timen, sier Espen Knutsen ved James Cook University of Australia til forskning.no.

De marine reptilene var de første øglene som begynte å spise fisk, og på denne tiden var haien det eneste andre store rovdyret i havet.

Mange fiskeøgler hadde store øyne. Det er de største øynene som noensinne er funnet på et virveldyr.

Med disse øynene kunne den jakte på mørkt og dypt vann. Fiskeøglene liknet i grunn litt på delfiner. Bare litt skumlere.

(Denne saken ble først publisert på Forskning.no).