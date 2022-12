Nobelkomiteens hyller prisvinnerne som «fredens forkjempere»

– De har gjort en enestående innsats for å dokumentere krigsforbrytelser, brudd på menneskerettigheter og maktmisbruk. Til sammen viser de sivilsamfunnets betydning for fred og demokrati, sa Nobelkomiteens leder i sin tale ved åpningen av fredsprisseremonien lørdag.

Reiss-Andersen viste til at Nobelkomiteen ved kunngjøringen i oktober sa at de tre prisvinnerne har kjempet for retten til maktkritikk og grunnleggende rettigheter for borgerne.

Hun framholdt at en demokratisk regjering ikke bare trenger støtte fra sitt folk, men også kritikk, nye ideer og nye perspektiver. Den ultimate kilden til makt er folket. Historien lærer oss at selv undertrykte folk vil på et eller annet tidspunkt trosse undertrykkeren, sa Reiss-Andersen

Hun viste til at alle de tre prisvinnerne deler synet på rettigheter som frihet, rettferdighet, demokrati og rettsstat.

– De har en felles tilnærming for å avsløre undertrykkere og krigsforbrytere. Deres metode går ut på innsamling av bevis på tidligere og nåværende brudd på menneskerettigheter og krigsforbrytelser. Formålet er å stille gjerningsmennene til ansvar, hedre ofrene og forhindre at grusomhetene gjentar seg, sa Reiss-Andersen.

Kona tar imot fredsprisen på hans vegne

Nobelkomiteens leder tok for seg hver av de tre prisvinnerne og deres arbeid i henholdsvis Belarus, Russland og Ukraina. Hun sa det er Den norske Nobelkomiteens overbevisning at årets tre fredsprisvinnere demonstrerer hvilken vital rolle sivilsamfunnet spiller i arbeidet for å oppnå og bevare freden.

Årets pris deles mellom den belarusiske aktivisten Ales Bjaljatski, den russiske menneskerettsorganisasjonen Memorial og den ukrainske organisasjonen Center for Civil Liberties (CCL).

Bjaljatski sitter fengslet og risikerer opp mot tolv års fengsel. Derfor er det kona Natallia Pintsjuk som tar imot fredsprisen på hans vegne.