AFP: Visepresident i EU-parlamentet pågrepet

Pågripelsen av Kaili skjer etter at fire andre personer tidligere på dagen ble pågrepet i raid på 16 steder rundt om i Brussel, skriver Le Soir.

Politiet sier et golfland er involvert, men vil ikke si hvilket land. Men både Le Soir og magasinet Knack skriver at det dreier seg om Qatar.

Kaili, som er sosialdemokrat og en av 14 visepresidenter i EU-parlamentet, ble tatt inn til avhør i forbindelse med at politiet ransaket leiligheten hennes.

Blant de fire pågrepne er Pier-Antonio Panzeri, tidligere sosialdemokratisk medlem av EU-parlamentet, og en av hans tidligere assistenter, nå medarbeider i sosialdemokratenes gruppe. Sistnevnte er også Kailis samboer.

Panzeri var medlem av EU-parlamentet fra 2005 til 2019 og leder nå en organisasjon i Brussel som kjemper mot straffrihet, Fight Impunity.

Le Soir skriver at alle de fire pågrepne før Kaili er italienere og kjent for å være aktive i menneskerettighetsorganisasjoner. De er varetektsfengslet, og dommeren har to dager til å bestemme om de skal fengsles.

Pengebeslag

I forbindelse med raidene er det tatt beslag i 600.000 euro i kontanter hjemme hos Panzeri, samt PC-er og mobiler.

Flere assistenter til EU-parlamentarikere som står den sosialdemokratiske gruppen (S & D) nær, og en som er knyttet til den kristeligdemokratiske konservative gruppen EPP, er også av interesse for politiet, men ikke pågrepet.

En annen av de pågrepne er ifølge Fri fagbevegelse en kjent fagforeningstopp, Luca Visentini, som nylig er valgt til leder for Verdens faglige samorganisasjon, ITUC. Han var tidligere leder for den europeiske fagorganisasjonen ETUC.

Le Soir skriver at den eneste måten belgisk politi kan omgå reglene om immunitet og pågripe et medlem av EU-parlamentet, er om vedkommende blir tatt på fersk gjerning.

Mistanke i lengre tid

Ifølge påtalemyndigheten har politiet i lengre tid hatt mistanke om at en golfstat forsøkte å påvirke EU-parlamentet, blant annet ved å tilby gaver og store pengebeløp til personer i politisk strategiske stillinger.

Den ulovlige lobbyvirksomheten har funnet sted mens Qatar, som for tiden er vert for fotball-VM, har vært intenst opptatt av å bedre sitt renommé som følge av kritikk av landets behandling av migrantarbeidere og håndtering av menneskerettighetene.

1. november ble det meldt på Twitter at Kaili hadde møtt Qatars arbeidsminister. Etter møtet sa hun at hun ønsket Qatars arbeid med arbeidsreformer velkommen, og ønsket til lykke med fotball-VM.

I et intervju mandag sa Visentini til AFP at han ønsket Qatars framgang når det gjelder arbeidsreformer velkommen, men at mer press blir nødvendig etter VM.

Påtalemyndigheten sier at etterforskningen fokuserer på en mulig kriminell organisasjon og påstander om korrupsjon og hvitvasking.