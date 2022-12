Vladimir Putin truer med å kutte oljeproduksjonen

Pristaket som EU, G7-landene og Australia er blitt enige om på grunn av Russlands krig i Ukraina, trådte i kraft mandag. Målet er å redusere Russlands inntekter samtidig som oljeleveransene til verdensmarkedet fortsetter

– Vi vil vurdere en mulig reduksjon i produksjonen om nødvendig, sa Putin fredag til reportere i Kirgisistan der han deltok på et toppmøte.

Han kalte tiltaket en idiotisk beslutning som skader verdens energimarked, men ikke berører Russland, og han varslet mottiltak i løpet av dagene som kommer.

Markedsprisen for et fat olje er for tiden rundt 65 dollar, bare litt over pristaket. Det tyder på at pristaket får begrenset effekt på kort sikt.