Nobelvinnerne enige: Hensiktsløst for Ukraina å forhandle med Putin

– Helt ærlig skjønner jeg ikke spørsmålet. Ukraina kjemper ikke bare for sine interesser, men for internasjonal lov, og for vår felles fredelige framtid, sier Jan Ratsjinskij, som er leder for den russiske organisasjonen Memorial.

– Autoritære lederes måte å tenke på er veldig enkel å forstå. De ser alle forsøk på dialog som et tegn på svakhet, sier ukrainske Oleksandra Matvijtsjuk, som leder Senteret for sivile rettigheter.

Siste ord gikk til Natallia Pintsjuk, som representerer sin fengslede ektemann Ales Bjaljatski.

– Dette spørsmålet bør avgjøres av ukrainerne. Det er deres beslutning, og deres rett, sa hun, men la til:

– Det belarusiske problemet løses også på Ukrainas slagmark.

Vanskelig situasjon for russiske aktivister

Med det sikter hun til situasjonen i hjemlandet Belarus, der hennes ektemann er én av anslagsvis over 1.000 politiske fanger, og der regimet under president Aleksandr Lukasjenko slo svært hardt ned på demonstrasjonene etter presidentvalget i 2020.

De tre fredsprismottakernes representanter tok imot spørsmål fra verdenspressen gjennom nesten en time på Nobelinstituttet i Oslo sentrum.

Situasjonen for menneskerettsforkjempere i Russland er forferdelig, men de fortsetter arbeidet sitt, sier Ratsjinski.

– Noen av dem som forsvarer menneskerettighetene i Russland, forfølges mens vi sitter her. Mange har sittet lenge i fengsel. Jeg tror dessverre ikke situasjonen vil bli bedre med det første, legger aktivistveteranen til.

Ratsjinskij understreker at de som kjemper for menneskerettighetene, likevel ikke gir seg.

– Dette er ikke bare noe de vil selv, men noe som er nødvendig for samfunnet. Folk må beskyttes, og jeg tror ingen forbud kan stanse det arbeidet.

– Denne prisen er for Belarus

På spørsmål fra NTB om hva han tror om sin egen sikkerhet når ham kommer hjem til Russland, sier han at han ikke tenker noe særlig på det.

– Min personlige sikkerhet er ikke en viktig sak, sier Ratsjinskij.

Pintsjuk møtte Bjaljatski i fengsel i oktober, men det var da ikke mulig for ham å overrekke instrukser om nobelforedrag eller annet.

– Denne prisen er ikke bare for Ales, men for Belarus. Prisen er et sterkt signal om å vende oppmerksomheten mot Belarus, sier hun.

Flere ganger fikk hun spørsmål om ektemannens tilstand og måtte ærlig svare at det ikke var mye hun visste.

Matvijtsjuk fikk de fleste spørsmålene fra salen, som representant for den ukrainske prisvinneren. Blant annet fikk hun spørsmål om hvorvidt hun tror Putin stilles for retten.

– Denne krigen har trekk som vitner om folkemord. Ukrainere kjemper for frihet på alle måter. Vi kjemper for å være et fritt land og for å ha demokratiske valg. Hvis Ukraina stanser motstanden, vil det ikke lenger være noe «oss». Men, jeg er sikker på at Putin før eller siden blir stilt for retten.