Nye sanksjoner mot Iran etter henrettelse av demonstrant

23-åringen er den første demonstranten som er henrettet etter å ha blitt dømt for forbrytelser i forbindelse med de omfattende protestene i landet.

Fredag kunngjorde Storbritannia at de sanksjonerer 30 iranske mål, deriblant flere iranske tjenestemenn som anklages for å kreve at demonstranter må dømmes til fryktelige straffer.

Samme dag opplyste diplomater at EU er i gang med å innføre flere sanksjoner mot Iran for droneforsyninger til Russland og for å slå hardt ned på protester. Sanksjonspakken er ventet å bli formelt underskrevet på utenriksministermøte i Brussel mandag.

Dommen mot Shekari falt i revolusjonsdomstolen i Teheran, som vanligvis holder retten for lukkede dører i saker som har blitt internasjonalt kritisert. Ifølge dommen skal aktivisten ha skadet en sikkerhetsvakt med machete og sperret av en gate i Teheran.

Henrettelsen har møtt kraftig fordømmelse fra verdenssamfunnet. Fredag kalte Norge den iranske ambassadøren inn på teppet