Lula saksøker Bolsonaro for maktmisbruk

I tillegg saksøkes Bolsonaros to sønner og hans visepresidentkandidat Walter Braga Netto, melder Reuters. Alle fire saksøkes for å ha forsøkt å påvirke valget ved å gå til angrep mot landets valgsystem og for å forsøke å bygge opp støtte til et militærkupp.

Bolsonaro saksøkes også for maktmisbruk ved å ha ulovlig gitt økonomiske fordeler til brasilianere under valgkampen. Det skal ha blitt gjort med «den klare intensjon om å sanke stemmer og derfor påvirke brasilianske velgere», ifølge søksmålet.

De to søksmålene er anlagt i landets valgdomstol og har som mål å hindre de fire fra å stille til valg i framtiden.

Kritiserte valgsystemet

Bolsonaros kontor har ikke svart på Reuters' forespørsel om en kommentar, og det var ikke mulig å få tak i Bolsonaros sønner Flavio og Eduardo, som er henholdsvis senator og kongressmedlem.

Under valgkampen kritiserte Bolsonaro gjentatte ganger landets elektroniske valgsystem, og hevdet uten bevis at det var sårbart for stemmejuks.

Lula vant presidentvalget knepent over Bolsonaro i oktober.

Knapp margin

Bolsonaro tapte med mindre enn 2 prosentpoeng, den knappeste marginen siden Brasil igjen ble et demokrati i 1985. Siden har han ikke eksplisitt sagt at utfallet skyldes fusk, men han har heller ikke erkjent nederlag eller gratulert Lula.

I byer rundt om i Brasil har Bolsonaro-støttespillere demonstrert mot resultatet, som de sier skyldes fusk, og bedt militæret om å gripe inn.

I november forsøkte Bolsonaro å få et stort antall stemmer annullert ved å vise til at stemmemaskiner under andre valgrunde manglet ID-numre. Det er ikke klart hvordan dette skal ha påvirket valgresultatet, men valgdomstolen avviste uansett forsøket.