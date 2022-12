Dronedømt russer løslates som følge av Yakunin-dommen

Russeren løslates fredag, opplyser advokat Tom Barth-Hofstad til TV 2.

– Jeg har blitt kontaktet av statsadvokaten, som har opplyst at det er besluttet at min klient blir løslatt i morgen tidlig, sier advokaten til NRK torsdag kveld.

Den 50-årige mannen, som også har israelsk pass, ble stanset i en kontroll på Storskog i Finnmark på vei til Russland 11. oktober. Oslo tingrett dømte ham i oktober til 120 dagers fengsel for å ha fløyet drone 47 ganger i Norge.

Torsdag ble britisk-russiske Andrey Yakunin frifunnet av Nord-Troms og Senja tingrett for å ha fløyet drone på Svalbard i august og september. Retten mener i korte trekk at påtalemyndigheten har en for vid tolkning av sanksjonsregelverket, og at EUs sanksjoner mot russisk luftfart, som de norske reglene baserer seg på, ikke er ment å ramme små hobbydroner.