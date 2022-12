Minst 131 sivile drept i Kongo av M23-opprørere

Myndighetene i Kinshasa har også sagt at rundt 300 sivile ble drept i M23-angrep i landsbyen Kishishe, i Nord-Kivu-provinsen, mens opprørsgruppen selv nekter for at de står bak massakren.

Ofrene ble drept som ledd i represalier mot sivilbefolkningen, sier FNs fredsbevarende styrker i landet i en uttalelse. De sier også at 102 menn, 17 kvinner og 12 barn ble vilkårlig henrettet.

– Denne volden er del i en kampanje av mord, voldtekter, kidnapping og plyndring mot to landsbyer i Rutshuru-territoriet, som represalier mot kamper mellom M23 og andre væpnede grupper, sier de.

Den mineralrike østlige delen av Kongo har vært urolig i flere år, og det er flere militser som opererer i området.