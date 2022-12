Ukraina oppfordrer til boikott av russiske verk

I et meningsinnlegg i The Guardian skriver Tkatsjenko at Russland med sin invasjon forsøker å viske ut den ukrainske identiteten, og at myndighetene i Kreml bruker kultur som et våpen.

Derfor bør framføringer av russiske verk settes på vent, mener kulturministeren.

– Vi snakker ikke om å begrave Tsjajkovskij for godt, men heller å vente med å framføre verkene hans til Russland avslutter sin blodige invasjon. Ukraina har allerede gjort dette med hans og andre russiske komponisters verk, skriver Tkatsjenko.

Russeren Pjotr Tsjajkovskij (1840-1893) har blant annet komponert musikken til «Nøtteknekkeren», en ballett som i en rekke land er populær å framføre i førjulstiden.