Scholz: Atomtrusselen fra Russland mindre etter internasjonalt press

– En ting har endret seg foreløpig: Russland har sluttet å true med å bruke atomvåpen. Det skjer som svar på at det internasjonale samfunnet har trukket en grense, sier Scholz i et intervju med tyske Funke torsdag.

På spørsmål om trusselen om en atomkonflikt har blitt avverget, svarte Scholz at det foreløpig har blitt satt en stopper for det.

Blant annet skyldes den positive utviklingen et nylig besøk Scholz avla i Kina, mener han.

– Under mitt besøk i Beijing ga Kinas president Xi Jinping og jeg sammen uttrykk for at atomvåpen ikke må brukes. Kort tid etter bekreftet G20-landene denne posisjonen, sier han.