Expressen: Sverige avviser to tyrkiske utleveringskrav

Ifølge avisen er det snakk om to personer Tyrkia har krevd å få utlevert som betingelse for å godkjenne Sveriges medlemskap i Nato. Tyrkia vil ha tak i et titall personer de anser for å være terrorister.

Kravet ble gjentatt på et møte mellom Sverige og Tyrkia. De to som riksadvokaten nå har uttalt seg som, skal være blant navnene som kom opp på det møtet.

Mennene er anklaget for å tilknytning til Gülen-bevegelsen, som tyrkiske myndigheter anklager for å ha stått bak kuppforsøket i landet sommeren 2016.

Riksadvokaten mener mennene ikke har brutt svensk lov og at begge risikerer forfølgelse i hjemlandet. Fordi utlevering ikke er mulig, mener Riksadvokaten det heller ikke er nødvendig å ta opp utleveringskravet i høyesterett.