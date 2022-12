Ukraina: Pakker sendt til ukrainske ambassader kom fra tysk Tesla-forhandler

Alle skal ha en Tesla-forhandler i Tyskland som avsenderadresse, og de ble stort sett sendt fra postkontorer uten videoovervåking, sier Kuleba, ifølge Reuters.

Det dreier seg angivelig om en Tesla-forhandler i byen Sindelfingen i delstaten Baden-Württemberg.

– De kriminelle tok også forholdsregler for å ikke etterlate DNA-spor på pakkene, skriver Kuleba på Facebook.

Ifølge Kuleba har til sammen 31 ukrainske utenriksstasjoner i 15 land fått slike pakker, i det han kaller en «skremmekampanje mot ukrainske diplomater».

Ukraina sa i forrige uke at såkalt blodige pakker som inneholdt dyredeler, var sendt til flere av landets delegasjoner i Europa, like etter at en brevbombe gikk av ved landets ambassade i Spania.

Reuters har bedt både den aktuelle bilforhandleren og tyske myndigheter om kommentar, men hadde ikke fått svar onsdag.