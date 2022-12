Det melder de tyske avisene Bild , Zeit Online og Der Spiegel onsdag. Aksjonen skal ha funnet sted samme morgen.

Aksjon i hele Tyskland: Over 3.000 politibetjenter

Onsdag morgen ble 25 personer pågrepet av tysk politi, mistenkt for å ha planlagt et statskupp. Foto: Boris Roessler / AP

Det er 52 personer som er mistenkt for å være tilknyttet nettverket. Ifølge påtalemyndigheten er 22 tyske statsborgere pågrepet og mistenkt for å være medlemmer av terrororganisasjonen, og ytterligere tre personer, deriblant en russisk statsborger, er pågrepet og mistenkt for å støtte organisasjonen.

Over 3.000 politibetjenter deltok i aksjonen, og de har søkt i mer enn 130 hus og leiligheter i minst 11 delstater i Tyskland.

Blant de mistenkte er personer fra den såkalte Reichsbürger-bevegelsen, ifølge de tyske avisene. Bevegelsen aksepterer ikke den tyske føderasjonen og formidler ofte høyreekstreme og antisemittiske holdninger.

Eks-soldater fra det tyske forsvaret Bundeswehr

Reichsbürger er knyttet til flere nynazistiske grupperinger. Tysklands etterretningsbyrå anslår at bevegelsen har rundt 21.000 tilhengere.

Tidligere soldater fra det tyske forsvaret Bundeswehr skal også ha vært involvert i kupplanene, ifølge tyske medier.

Ifølge Bild var flere av de mistenkte i besittelse av lovlig ervervede våpen. Der Spiegel skriver at kupplanene blant annet gikk ut på å storme Forbundsdagen og at flere har trent med våpen.

