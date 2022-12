Kunngjøringen om lettelser skjer dagen etter at en rekke kinesiske storbyer lettet på tiltakene.

Ifølge nye retningslinjer fra Kinas nasjonale helsekommisjon (NHC) kan smittede personer uten symptomer eller personer med mild sykdom isolere seg hjemme. I tillegg vil landet generelt nedskalere testingen.

Nå kan noen positive tilfeller settes i karantene hjemme, og kravene for PCR-testing nedskaleres.

Slipper å vise test

I Beijing gjenåpnet butikkene mandag, mens pendlere slipper å teste negativt for å ta kollektivtransport.

Fram til nå har pendlere i kinesiske storbyer måttet vise fram en negativ PCR-test som ikke er mer enn 48 timer gammel. Heller ikke i parker og ved turistattraksjoner i Shanghai trenger man nå en slik test for å komme inn.

I storbyen Hangzhou, som ligger rundt 18 mil sørvest for Shanghai, har lokale myndigheter gått enda lenger. Her er massetesting for byens 10 millioner innbyggere avviklet, bortsett fra på sykehjem, i skoler og barnehager.

I byen Urumqi, som ligger i den muslimskdominerte regionen Xinjiang nordvest i Kina, gjenåpnet supermarkeder, hoteller, restauranter og skianlegg mandag.

Skjer etter demonstrasjoner

Lettelsene kommer også i kjølvannet av omfattende demonstrasjoner over hele landet de siste ukene.

Demonstrantene protesterte mot myndighetenes harde null-covid-strategi og for større politisk frihet, i det som er den mest omfattende uroen i landet siden de prodemokratiske demonstrasjonene i 1989.

Protestene brøt ut 25. november, etter at minst ti personer døde i en brann i en boligblokk i Urumqi. Myndighetene bestrider at brannvesenet eller ofrene ble sperret inne av låste dører eller andre coronarestriksjoner, men katastrofen vekket kraftige reaksjoner.

Til sammen deltok tusenvis av mennesker, mange av dem unge, i protestene, som også spredte seg til en rekke universiteter. Flere av demonstrantene ropte ikke bare slagord mot coronarestriksjonene, men også mot kommunistregimet og president Xi Jinping.

De nye retningslinjene omtaler verken brannen eller demonstrasjonene, og ei heller omtaler de dem som en formell slutt på regjeringens «nullvisjon» for covid-19, som er blitt tett assosiert med president Xi Jinping.

Politikken har holdt de fleste turister ute, og har skapt forstyrrelser for produksjon og den globale handelen.

Toneskifte

Den strengt regulerte pressen i Kina har hatt dyster dekning av coronapandemien og følgene den har fått i utlandet, men pipa har nå fått en annen lyd.

Den dominerende omikronvarianten om «ikke som fjorårets deltavariant i det hele tatt», er professor i medisin Chong Yutian sitert på i en artikkel i statsstyrte China Youth Daily.

– Etter infeksjon med omikronvarianten vil det store flertallet ha ingen eller lettere symptomer, og veldig få vil få alvorlige symptomer. Dette er allerede velkjent, betrygger han leserne.