Bred børsnedgang i Asia

I Japan gikk Nikkei-indeksen med 0,57 prosent da Tokyo-børsen åpnet. Den bredere Topix-indeksen falt 0,44 prosent.

Hang Seng-indeksen i Hongkong var ned 0,31 prosent i morgenhandelen. Hovedindeksene på de kinesiske fastlandsbørsene i Shanghai og Shenzhen gikk ned henholdsvis 0,24 prosent og 0,27 prosent da markedene åpnet der.

Nedgangen fulgte utviklingen fra Wall Street dagen før, der banktopper er bekymret for en mulig økonomisk nedgang, en frykt som smitter over på investorer. Samtidig er det bekymring i markedet for at USAs sentralbank kan komme til å fortsette den stramme rentepolitikken.