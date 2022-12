USA motsetter seg at Al Jazeera går til sak mot Israel etter journalistdrap

– Vi motsetter oss det, sa utenriksdepartementets talsmann Ned Price tirsdag.

– ICC burde fokusere på sitt kjerneoppdrag, og det går ut på å være en domstol til bruk som siste utvei i straffing og avskrekking av grusomheter, sa Price.

Tidligere tirsdag meldte nyhetsbyrået Reuters at Al Jazeera bringer Israel inn for ICC for drapet på journalisten Shireen Abu Akleh, som ble skutt på Vestbredden.

Hun ble skutt i hodet og drept mens hun var ute på jobb i forbindelse med en israelsk militæroperasjon ved Jenin. Hun hadde på seg skuddsikker vest merket med «Press».

Drapet skjedde i mai i år, og i sommer konkluderte blant annet FN og USA med at Akleh etter alt å dømme ble drept av en israelsk soldat.

Fra israelsk hold ble det først hevdet at hun ble drept av militante palestinere. I september innrømmet imidlertid den israelske hæren at det er stor sannsynlighet for at 51-åringen ble drept av en israelsk soldat.