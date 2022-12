Nasas romkapsel på vei hjem etter tur rundt månen

På den nærmeste var den ubemannede Nasa-kapselen bare 130 kilometer over månenes overflate. Der testet Orion manøvrer som vil bli brukt under senere Artemis-oppskytinger, som skal bringe mennesker tilbake til månen for første gang siden 1970-tallet.

Den europeiske modulen som sørger for kraft til Orion, fyrte opp hovedmotoren sin i drøyt tre minutter for å få kapselen på rett kurs.

– Vi kunne ikke vært mer fornøyd med hvordan romfartøyet har fungert, sier nestleder Debbie Korth i Orion-programmet.

Kommunikasjonen med kapselen ble brutt i en halvtime da den passert bak månen og var utenfor radiosignalenes rekkevidde. Da kontakten ble gjenopprettet, sendte Orion bilder fra en side av månen som aldri synes fra jorden og som har flere kratre enn den siden vi er vant til å se.

Mandagens kursendring var den siste store manøveren på den drøyt 25 dager lange romferden. Heretter er det bare snakk om noen mindre kursjusteringer før landingen i Stillehavet utenfor California søndag. Der hentes kapselen opp av den amerikanske marinen.