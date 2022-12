Faktisk Verifiserbar har analysert satellittbilder fra søndag, mandag og tirsdag som viser den russiske flybasen fotografert fra verdensrommet.

Bildene fra Planet Labs røper en rekke detaljer som trolig kan settes i sammenheng med det som var et ukrainsk droneangrep mot stedet.

De viktigste bombeflyene i Russlands luftforsvar

Engelsbasen er hjemmebase for et stort antall strategiske bombefly av typen TU-95 og TU-160. Dette er de viktigste bombeflyene i Russlands luftforsvar, og begge typene kan utstyres med atomvåpen.

Det var 11 fly av disse typene som i høst ble utplassert til Olenyabasen, 18 mil i luftlinje fra norskegrensen.

Et bilde fra Engels-basen fra klokken 08.00 norsk tid, viser et propelldrevet TU-95 omgitt av brannhindrende skum. Rundt flyet kan man øyne en rekke personell, og det som ser ut som flere brannbiler.

– Det har enten brent i flyet eller rundt det

Det var ikke spor av skum på stedet søndag, og flyet står i nøyaktig samme posisjon som på søndagsbildet.

– Dersom det er skumlagt har det enten brent i flyet eller det har brent rundt det, fastslår luftmaktekspert og førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, Lars Peder Haga.

– Det er også mulig at det har vært en elektrisk brann i flyet. Det ser ikke fryktelig svidd ut, men her har det tydeligvis vært et branntilløp, sier han.

BILDE: Flyet som er blitt skumlagt, sto i nøyaktig samme posisjon på dette satellittbildet fra søndag morgen. FOTO: PLANET LABS / FAKTISK VERIFISERBAR.

– Kan tolkes som at én eller flere viktige personer er kommet til basen

Et amerikansk F-15C Eagle fra 12th Fighter Squadron ved Elmendorf Air Force Base i Anchorage, Alaska, flyr ved siden av en russisk Tu-95 «Bear» bombefly, til høyre, under en russisk militærøvelse nær vestkysten av Alaska, torsdag 28. september 2006. (AP Photo/U.S. Air Force) Foto: AP

Han ser også en viktig detalj på gjesteparkeringen, helt i den vestre enden av rullebanen.

– Her har det dukket opp et fly av typen TU-134. Dette brukes som et VIP-fly av det russiske luftforsvaret, og det kan tolkes som at én eller flere viktige personer er kommet til basen for å inspisere skadene, legger Haga til.

BILDE: Flyet til høyre i bildet er et TU-134, som det russiske luftforsvaret bruker som VIP-fly.

Supersonisk TU-160 er flyttet langt unna de andre flyene

Flyet har ikke vært synlig på andre satellittbilder fra basen i den senere tid.

Haga påpeker også at et supersonisk TU-160 og et propelldrevet TU-95 nå er blitt plassert i et teknisk område helt øst på flyplassen, langt unna de andre flyene. Her har det ikke vært observert fly på satellittbilder de siste månedene.

– Det kan være flere årsaker til det. Det ligger et anlegg rett øst flyene, som kan ses i sammenheng med enten opplastning av våpen eller så kan det være et område der fly får teknisk vedlikehold, sier han.

Britisk etterretning: To TU-95-fly ble skadet

Totalt har Faktisk Verifiserbar telt opp 17 TU-95 og 6 TU-160 på flyplassen tirsdag morgen.

Russland anklaget mandag Ukraina for å stå bak et droneangrep mot flyplassen. Tre personer døde og en rekke andre ble såret, ifølge russiske myndigheter.

Det britiske Forsvarsdepartementet opplyste på Twitter tirsdag morgen at de har opplysninger om at to TU-95-fly ble skadet i angrepet på Engels.

BILDE: En kraftig eksplosjon rammet Engels flybase 720 kilometer sørøst for Moskva natt til mandag. Dette bildet er tatt opp av et overvåkningskamera ca. 3 kilometer unna flyplassen. FOTO: TELEGRAM.

46 mil i luftlinje fra grensen til Ukraina

I en pressemelding uttaler det russiske forsvarsdepartementet at ukrainerne angrep Djagilevo-flyplassen i Rjazan-regionen og Engels-flyplassen i Saratov-regionen.

Flybasen Engels ligger rundt 46 mil i luftlinje fra grensen til Ukraina. Fronten der de ukrainske styrkene står ligger ca, 60 mil unna basen.

Russerne hevder at dronene som ble brukt i mandagens angrep ble skutt ned, men at vrakrester falt ned og eksploderte på rullebanen.

