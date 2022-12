Svenske dømt for drap og terrorplaner på Gotland

33-åringen har stått tiltalt for å ha drept en kjent psykiater på åpen gate i Visby under politikeruka Almedalsveckan på Gotland den 6. juli.

Han planla også å drepe leder for Centerpartiet Annie Lööf, men han ble pågrepet rett etter drapet på Ing-Marie Wieselgren, som hadde en toppstilling innenfor svensk psykiatri.

Aktoratet la ned påstand om livsvarig fengsel til tross for at rettspsykiatere har konkludert med at Engström lider av en alvorlig psykisk lidelse.

Forsvaret har på sin side ønsket rettspsykiatrisk behandling, og da dommen falt tirsdag, var det forsvarets argumentasjon som veide tyngst.

Engström har tilstått drapet og drapsplanene, men det har vært knyttet spenning til om han kom til å bli dømt for terror.

Tingretten på Gotland kom fram til at drapet på Wieselgren ikke skulle anses som et terrorangrep. Årsaken er at drapet ikke anses å ha skadd eller kunnet skade Sverige på en slik måte som kreves for at det kan anses som terror, skriver rettens administrator Per Sundgren i en pressemelding.

Drapsplanene mot Lööf oppfyller imidlertid betingelse for å regnes som terror, ifølge tingretten.