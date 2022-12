Ny test for Biden når velgerne går til urnene i Georgia

Utfallet kan få store konsekvenser for Joe Bidens presidentskap. I dag fylles setet av Warnock (53), som ble innvalgt i 2020.

Utfordreren er den tidligere fotballstjernen Herschel Walker (60), som har fått støtte av ekspresident Donald Trump i valgkampen. Warnock og Walker møtes til omkamp etter at ingen av dem fikk mer enn 50 prosent av stemmene ved valget 8. november.

Det er jevnt mellom de to på målingene, og Biden har sagt at det «virkelig er kritisk» at velgerne møter opp for å avlegge stemme.

Vippestat

En seier for Warnock vil sementere Georgias status som en vippestat før presidentvalget i 2024, mens en seier for Walker kan være en indikator på at Demokratenes grep om staten er begrenset, gitt at Republikanere vant alle de andre valgene på delstatsnivå i november, lyder analysen fra nyhetsbyrået AP.

Republikanerne ser valget som en mulighet for å styrke muligheten for å blokkere Bidens politikk i Senatet, etter å ha tatt tilbake kontrollen over Representantenes hus i november.

De håper også å svekke Bidens momentum etter at Demokratene gjorde det bedre enn ventet i november.

Svært jevnt i Senatet

Slik det står nå, har Demokratene et minst mulig flertall i Senatet gjennom stemmen til visepresident Kamala Harris. Skulle Warnock, Georgias første svarte senator, vinne omkampen, får partiet et mer behagelig flertall med 51 mot 49 stemmer.

Dermed vil de ikke lenger trenge støtten til den moderate demokraten Joe Manchin, som har vært en brems på partiets politikk siden valget i 2020.