Afghanistan: Minst sju drept av veibombe i Mazar-e-Sharif

– Bomben var plassert i en kjerre i veikanten. Den ble detonert da bussen kom, sier Asif Waziri, en talsmann for politiet.

Han opplyser at bomben rammet bussen rundt klokka 7 tirsdag morgen lokal tid, og at den gikk av ved Sayed Abad-plassen i byen.

For en knapp uke siden ble minst 19 mennesker drept og 24 såret da en eksplosjon rammet en religiøs skole i byen Aymak sørøst for Mazar-e-Sharif. De fleste ofrene var barn og unge.

Etter at Taliban gjenerobret makten i august i fjor, har landet vært rammet av en rekke terrorangrep. Den afghanske fløyen av IS har oppgitt at de står bak flere av dem.

Mazar-e-Sharif er Afghanistans fjerde største by, og norske styrker var tidligere stasjonert her.