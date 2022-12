To babylik funnet i fransk fryser

De to babyene døde ikke av naturlige årsaker, uttaler politiadvokat Florence Galtier i byen Avignon.

Hun viser til obduksjonsrapporten som slår fast at den ene av babyene var påført et slag mot hodet og at dette antas å ha utløst dødsfallet. Det er uklart om det dreier seg om skader som følge av vold eller et fall, eller om det er en annen årsak, ifølge Galtier.

Den 41 år gamle kvinnen ble pågrepet torsdag i forrige uke i landsbyen Bedoin. Dagen etter ble hun siktet og mistenkt for drap på de to babyene.

Det er ikke kjent om kvinnen er barnas mor. Begge barna er jenter. Det er heller ikke slått fast om de to babyene er tvillinger, eller om de i det hele tatt er i slekt med hverandre, uttalte Galtier mandag.

Politiet ble tipset om saken via en telefonsamtale med en mann hvis identitet og mulige forbindelse til saken er uklar.

Det har vært flere lignende saker i Frankrike de siste årene. I mars ble en kvinne i 30-årene pågrepet etter at to babyer ble funnet i en fryser i hjemmet hennes. I 2015 ble fem lik funnet i en lignende sak der moren ble dømt til åtte års fengsel. I 2009 ble en kvinne dømt til åtte års fengsel for drap på sine tre nyfødte barn – to av dem ble funnet i en fryser.