Den kan høres ut som den kommer rett fra en Harry Potter-bok. Studentenes nyeste oppfinnelse, som de kaller «InvisDefense», har fått mye oppmerksomhet fra de nasjonale myndighetene. Selv om plagget ikke er usynlig for det blotte øye, så har den derimot potensiale til å skjule personer fra landets omfattende overvåkningskultur.

Kinas overvåkningssystermer er de mest omfattende i verden. Det er kameraer på stort sett hvert gatehjørne i de store byene og flere provinser har innført egne ansiktsgjenkjennings-systemer for å spore aktivitetene til både befolkningen og utlendinger.

Ifølge Amnesty International er Kina en ledende utvikler av teknologi til overvåking og sensur og bruker dette aktivt for å kontrollere egen befolkning på bekostning av menneskerettighetene.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Det er ikke langt mellom hvert overvåkningskamera i bybildet i Beijing. Nå skal kinesiske studenter ha utviklet et plagg som gjør dem "usynlige" for teknologien som brukes til å identifisere personer fra dyr og objekter. Foto: Greg Baker / AFP

Vant forskningspris

Oppfinnelsen vant nylig en forskningskonkurranse sponset av Huawei Tecnologies, som igjen har tydelige koblinger til kinesiske myndigheter.

Teknologistudentene fra universitetet i Wuhan hadde ifølge South China Morning Post (SCMP) konstruert en jakke som bruker metoder for å forvirre den kunstige intelligensen (KI) kameraene bruker for å identifisere mennesker fra dyr og objekter. Kappen gjorde ikke bæreren usynlig, men gjorde at den kunstige intelligensen ikke klarte å identifisere dem som mennesker.

– Nå for tiden kan mange sikkerhetsinnretninger oppdage mennesker. Veikameraer har fotgjenger-oppdagelse og smart-biler har muligheten til å oppdage fotgjengere, veier og hindre. Vår InvisiDefense gjør at kameraene oppdager deg, men ikke at du er et menneske, sier professor Wang Zeng til SCMP. Han var studentenes veileder under prosessen.

Nye kamuflasje-muligheter

På dagtid bruker kappen et spesielt kamuflasjemønster, som forvirrer algoritmene kameraene bruker. Nattestid bruker de kunstig-intelligens-styrte kameraene infrarødt lys til å identifisere varmen fra mennesker. Kappens teknologi lager da et uvanlig temperaturmønster, som deretter forvirrer kameraene og hindrer dem i å identifisere kappe-bæreren som et menneske.

– Dette er det første produktet i industrien som kan unngå at menneskelig aktivitet oppdages og samtidig ikke vekker oppsikt for det blotte øye. Gjennom tester på campus har treffsikkerheten til fotgjenger-oppdagelsen blitt redusert med 57 prosent. Og det tallet kan bli høyere i fremtiden, sier Wang.

Han mener testene viser at det fortsatt finnes smutthull i kunstig intelligens-utviklingen og at funnene kan bli viktige for forskere i fremtiden for å forbedre KI. Han trekker frem at teknologien også kan brukes militært til å unngå droner eller konfrontasjoner mellom mennesker og maskin på slagmarken.