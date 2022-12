For tiden blir det registrert noen titall jagerfly over Ukraina per dag. I mars ble det gjennomført opptil 300 flytokt per dag, skriver det britiske forsvarsdepartementet på Twitter mandag.

Departementet knytter nedgangen til at jagerflyene risikerer å bli skutt ned av ukrainsk antiluftskyts, begrensninger i antall timer de kan fly, samt dårligere vær.

Så langt har det russiske flyvåpenet mistet over 60 fly, deriblant et taktisk bombefly av typen Sukhoj Su-24 og et jagerfly av typen Sukhoj Su-25, ifølge meldingen.

– Vi har betydelig tvil om russerne er forberedt på det

Stemningen rundt Russlands president Vladimir Putins krigsprosjekt har snudd i den russiske befolkning. Foto: Karen Minasyan / AFP/NTB

USAs etterretningssjef sier at krigen i Ukraina går for halv maskin for tiden, og antyder at det kan gå mot bedre tider for de ukrainske styrkene utover vinteren.

I et foredrag på Reagan-senteret i California sa Avril Haines at de ser et redusert tempo i krigen, og at begge sider i tiden framover vil fokusere på å bygge seg opp og forberede seg på en ny ukrainsk offensiv til våren.

– Men vi har betydelig tvil om russerne er forberedt på det, og vi er optimistiske på vegne av ukrainerne framover, sa hun.

Haines hentydet også til tidligere antydninger om at Russlands president Vladimir Putin ble skjermet for dårlige nyheter, og sa at det kan virke som han er bedre informert om utfordringene de russisks styrkene møter nå.

Støtten til krigen er i ferd med å synke i Russland

Samtidig opplyser det britiske forsvarsdepartementet at de har fått tilgang til en ny meningsmåling som viser at støtten til krigen er i ferd med å synke i Russland.

Det uavhengige mediet Meduza, som holdet til i Latvia, sier de har sett en konfidensiell meningsmåling gjort av Det føderale beskyttelsessystemet, som har i oppdrag å vokte Kreml. Den viser at 55 prosent støtter fredsforhandlinger med Ukraina og 25 prosent støtter en fortsettelse av krigen.

Meningsmålingsinstituttet Levada sier at en lignende meningsmåling i november viste at 53 prosent støttet forhandlinger, mens 41 prosent ville at krigen skulle fortsette.

