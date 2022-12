Kinesiske storbyer lemper på smittevernet

Fram til nå har pendlere i kinesiske storbyer måttet vise fram en negativ PCR-test som ikke er mer enn 48 timer gammel. Heller ikke i parker og ved turistattraksjoner i Shanghai trenger man nå en slik test for å komme inn.

I storbyen Hangzhou, som ligger rundt 18 mil sørvest for Shanghai, har lokale myndigheter gått enda lenger. Her er massetesting for byens 10 millioner innbyggere avviklet, bortsett fra på sykehjem, i skoler og barnehager.

I byen Urumqi, som ligger i den muslimskdominerte regionen Xinjiang nordvest i Kina, gjenåpnet supermarkeder, hoteller, restauranter og skianlegg mandag.