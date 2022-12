Von der Leyen vil ha USA-samarbeid for å unngå handelskrig

Stått overfor klimaendringer og konkurranse fra Kina «har USA og EU enorm felles interesse i å bevare vårt industrielle lederskap», sa von der Leyen i en tale på College of Europe i Brugge i Belgia søndag.

Lederen for EU-kommisjonen henvendte seg til USA i talen, som følge av økende bekymring i EU knyttet til det nylige vedtaket i Washington om å bruke 700 millioner dollar på skattefordeler til amerikanske forbrukere.

Vedtaket innebærer skattefradrag for folk som kjøper elbiler med batterier produsert i USA, eller i visse land som har frihandelsavtaler med USA. EU og USA er store handelspartnere, men har ingen slik avtale seg imellom.

Imens er EU tilholdssted for en rekke store bilprodusenter. Frykten i EU er at europeiske produsenter kan tape på det amerikanske vedtaket.

Von der Leyen advarer om at EU kan innføre nødvendige tiltak som svar på USAs nye grønn teknologi-lov, men mener at EU og USA bør samarbeide for å løse saken.

USA og EU bør derfor i fellesskap investere for å utvikle «to industribaser for grønn energi på begge sider av Atlanteren», sa von der Leyen, som antydet at EUs strenge regler for offentlige investeringer i så fall bør lempes på.

Hun sa også at USA og EU bør samarbeide mer for å få tilgang til og produsere viktige råmaterialer og dermed redusere Kinas fordeler.