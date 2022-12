Pristak og importforbud av russisk olje trer i kraft

Pristaket trer i kraft parallelt med EU-forbudet mot import av russisk olje som fraktes sjøveien.

Importforbudet ble vedtatt i juni og inngår i en sanksjonspakke for å straffe Russlands invasjon av Ukraina. Teknisk sett trer dette forbudet i kraft mandag, men det åpnes for en overgangsperiode for EU-medlemmer for å gi dem tid til å fase inn forbudet.

I tillegg gjøres det unntak for Ungarn, Slovakia og Tsjekkia, tre EU-land so mer avhengig av olje som fraktes i rør fra Russland, ettersom disse landene ligger langt fra sjø og ikke er i stand til å få på plass import av olje fra andre steder raskt nok.

Pristak

Samtidig mandag innføres pristak på sjøfraktet russisk olje. Denne avtalen er inngått av EU, G7 og Australia. Pristaket setter en øvre grense på 60 dollar fatet for mottakere av russisk olje som fraktes sjøveien.

Pristaket er knyttet til en tidligere beslutning i G7 – gruppen av verdens rikeste land – om å ilegge sanksjoner på russisk oljeeksport til en større del av verdensøkonomien, som Kina og India.

Pristaket innebærer at vestlige tjenester knyttet til transport av russisk olje til sjøs, so forsikring, finansiering og teknisk assistanse, forbys hvis oljen selges for mer enn 60 dollar fatet. Det betyr at selskaper som frakter olje til for eksempel Kina og India, to land som ikke har importbegrensninger, kan rammes.

Pristaket skal revurderes hver andre måned.

Usikker effekt

Ukraina hadde bedt om et pristak på 30 dollar fatet, men Vesten mente at man ved å sette prisen for lav, kan bidra til at Russland trekker oljen sin fra verdensmarkedet, som igjen kan føre til prishopp.

I februar skal det innføres pristak på raffinerte oljeprodukter fra Russland, samtidig med at et EU-forbud mot import av raffinerte oljeprodukter også trer i kraft.

Effekten av pristaket er imidlertid uviss. Russland har gjort det klart at landet ikke kommer til å eksportere olje til land som overholder pristaket.

Analytikere mener dessuten at et pristak på 60 dollar fatet ikke vil ha særlig effekt, gitt dagens oljepriser.