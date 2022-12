– Fienden har et stort håp om å kunne bruke vinteren mot oss, til å gjøre vinteren kald og situasjonen vanskelig, som del av denne terroren, sier presidenten i sin daglige videotale.

– Vi må gjøre alt vi kan for å overleve denne vinteren, uansett hvor vanskelig det er, sier Zelenskyj videre.

Han sier at å holde ut denne vinteren betyr å holde ut alt. Russland har en fordel med raketter og artilleri, påpeker han.

– Men vi har noe som okkupanten ikke har og ikke kommer til å få: Vi beskytter hjemmet vårt, og det gir oss den største mulige motivasjonen, understreker han i sin tale til folket.

– Vi må være mer utholdende og forent enn noen gang før

Presidenten sier at ukrainerne kjemper for frihet og for å forsvare sannheten.

– For å overleve vinteren, må vi være mer utholdende og forent enn noen gang før, sier han.

Søndag sa USAs etterretningssjef Avril Haines i et foredrag på Reagan-senteret i California at krigen i Ukraina går for halv maskin for tiden. Hun antydet de ukrainske styrkene vil fokusere på å bygge seg opp og forberede en ny offensiv til våren, noe Russland neppe er forberedt på, uttalte hun.

Tidligere søndag opplyste det britiske forsvarsdepartementet at det har fått tilgang til en ny meningsmåling fra Kreml og som viser at støtten til krigen er i ferd med å synke i Russland.

Russland anklager Storbritannia for å bedrive desinformasjon.