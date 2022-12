– Ramaphosa går ikke av som president

Det er rettet alvorlige anklager mot den sørafrikanske presidenten i en korrupsjonsrapport, og han kjemper for sitt politiske liv. Rapporten konkluderte med at presidenten kan ha brutt korrupsjonslover og grunnloven.

Torsdag gikk ryktene om at 70 år gamle Ramaphosa var interessert i å gå av, slik mange opposisjonspartier har krevd. Det avvises blankt lørdag.

– President Ramaphosa går ikke av basert på en feilaktig rapport, og han trår heller ikke til side, sier hans talsperson Vincent Magwenya.

Granskningskommisjonen bak rapporten ble nedsatt i september for å se nærmere på en angivelig dekkaksjon etter et innbrudd på presidentens farm.

Ifølge anklagene skal tyvene ha funnet 580.000 dollar i kontanter. Deretter skal Ramaphosa ha sørget for at tyvene ble bortført og bestukket, slik at de ikke skulle melde om funnet.

I rapporten står det at Ramaphosa kan ha kommet i en skvis mellom sine plikter som president og sine interesser som forretningsmann.