Åtte pågrepet for tyveri av Banksy-bilde i Ukraina

Den myteomspunne britiske gatekunstneren har nylig vært i Ukraina og har etterlatt seg stensilmalerier flere steder. Tidligere har Banksys kunst blitt solgt for opp mot 200 millioner kroner. Kunstnerens egentlige identitet er ukjent.

Bildet Banksy laget på en husvegg i Kyiv-forstaden viser en person i nattdrakt og med gassmaske som holder et brannslukkingsapparat ved siden av et forkullet vindu. Det ble fjernet fredag.

– En gruppe personer forsøkte å stjele et veggmaleri av Banksy. De skar ut verket fra veggen på et hus som er ødelagt av russerne, skriver Kyivs guvernør Oleksij Kuleba i en melding på Telegram. Et bilde av et gapende hull i husveggen ligger vedlagt.

– Flere personer ble pågrepet på stedet, skriver han, og føyer til at bildet er tatt hånd om og er i god stand. Ifølge Kuleba holder politiet nå de andre Bansky-bildene i området under oppsikt.

Ifølge Kyiv-politiet er åtte personer mistenkt, og en etterforskning er satt i gang.