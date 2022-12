La Niña påvirker været mange steder på kloden. Det knyttes til flom i Australia og deler av Asia, mens det blant annet i det vestlige USA og Øst-Afrika gjerne medfører regn, tørke og mer skogbrann. Nå varsler FNs meteorologiorganisasjon (WMO) at fenomenet kan komme til vare til slutten av vinteren på den nordlige halvkule og tilsvarende sommeren på den sørlige halvkule.

La Niña er en naturlig og syklisk avkjøling av deler av Stillehavet rundt ekvator. Motparten er det såkalte El Niño-fenomenet, som bidrar til oppvarming av verdenshavene. De to fenomenene endrer på værmønstre verden over.

Forekomsten av to påfølgende La Niña-vintre på den nordlige halvkule er vanlig, men å ha tre på rad er sjelden. En trippel La Niña har bare skjedd to ganger siden 1950. Det pågående fenomenet startet september 2020.

– Den uvanlig langvarige La Nina-hendelsen vil dermed fortsette å påvirke temperatur- og nedbørsmønstre, og forverre tørke og flom flere steder i verden, heter det fra WMO.

WMO mener det er 75 prosent sjanse for at La Niña vil vedvare gjennom desember-februar, og 60 prosent sjanse for at fenomenet varer ut mars.

Forskere forventer at det blir vanligere med slike værfenomen som følge av at planeten varmes opp.

Varmere enn noen gang

Til tross for La Niñas avkjølende effekt, var både 2022 og 2021 varmere enn noe år før 2015.

– La Niña har bare hatt en begrenset og midlertidig avkjølende innvirkning på de globale temperaturene, sier WMO-sjef Petteri Taalas.

– De siste åtte årene har vært de varmeste som er registrert, og både havnivåstigningen og havoppvarmingen har akselerert, sier han.

Det at værfenomenet vedvarer, forlenger tørke og flomforholdene i de berørte regionene, understreker Taalas.

– Vi er spesielt bekymret over den humanitære katastrofen som utspiller seg for millioner av mennesker på Afrikas Horn, drevet av den lengste og mest alvorlige tørken i nyere historie, sier han.

Det er ikke første gang Somalia, Etiopia, Eritrea og Kenya er rammet av drepende tørke. Men omfanget og konsekvensene er nå ekstraordinære.

Et kappløp med tiden

Blant annet er situasjonen i Somalia desperat. Landet står i fare for alvorlig hungersnød som følge av den vedvarende tørken. Situasjonen har ikke vært verre på 40 år. De vanlige regnperiodene i landet har uteblitt siden slutten av 2020, og når ser den femte også ut til å svikte.

Tørken har ført til at over én million mennesker er fordrevet fra sine hjem, viste tall fra FN og Flyktninghjelpen i august.

WMO advarer nå om at nedbøren trolig også blir under gjennomsnittet i regntiden i mars-mai 2023.

Til tross for at La Niña er en naturlig og syklisk avkjøling av deler av Stillehavet rundt ekvator, presiserer Taalas at fenomenet ikke betyr en lettelse i den globale oppvarmingen forårsaket av menneskeskapte klimaendringer.

Den forrige La Niña var kort og relativt svak. Den begynte å utvikle seg i november 2017 og ble avsluttet i april 2018.