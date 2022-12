Macron: Musk vil hindre terror-innhold på Twitter

Han møtte milliardæren fredag under et besøk i New Orleans i den amerikanske delstaten Louisiana.

På Twitter skriver Macron at han hadde en «tydelig og ærlig» samtale med Twitter-eieren.

– Twitter må bestrebe seg på å få på plass klare brukervilkår, betydelig styrking av innholdsmoderering, og beskyttelse av ytringsfrihet for å kunne overholde europeisk regulering, skriver Macron.

Han ga uttrykk for bekymring knyttet til moderering av innhold på Twitter. Samtidig skriver han at Musk forsikret at Twitter fortsatt skal delta i initiativet Christchurch Call.

Det ble igangsatt etter terroraksjonen på New Zealand i 2019. Formålet er å bekjempe innhold knyttet til terrorisme og ekstremisme på internett.

Macrons besøk i den tidligere franske byen New Orleans var siste stoppested på hans USA-besøk denne uken.