Edward Snowden har mottatt sitt russiske pass og avlagt ed som russisk statsborger

Det opplyser hans advokat Anatolij Kutsjerena til russiske nyhetsbyråer fredag.

Ifølge Kutsjerena fikk Snowden passet og avla ed torsdag, rundt tre måneder etter at han ble innvilget russisk statsborgerskap av president Vladimir Putin.

Det er uklart om Snowden har gitt avkall på sitt amerikanske statsborgerskap. At han nå er russisk statsborger, betyr at han ikke kan utleveres til USA, som ønsker å stille ham for retten for spionasje.

Mistet amerikansk pass

USA inndro Snowdens pass i 2013, noe som førte til at han måtte tilbringe ukevis på flyplassen i Moskva. Han var da på vei fra Hongkong til Ecuador, men måtte mellomlande i den russiske hovedstaden.

Russland ga ham etter hvert permanent oppholdstillatelse. Han har etter dette giftet seg med amerikanske Lindsay Mills, og paret har to barn sammen.

– Snowden har lenge signalisert sin støtte til Russland, og dette steget kommer kun til å formalisere det, sier talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet Ned Price i en kommentar.

Avslørte hemmelig program

Snowden avslørte i 2013 hvordan den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA i årevis hadde drevet med masseovervåking over hele verden og samlet inn informasjon fra folks mobiltelefoner og datamaskiner. Snowden hadde selv jobbet som innleid analytiker for NSA.

Blant avsløringene var at USA også hadde spionert på ledere i allierte land, som Tysklands statsminister Angela Merkel.

Snowden har hele tiden sagt at motivet hans for å avsløre masseovervåkingen var at han mente amerikansk etterretning hadde gått for langt i å krenke folks borgerrettigheter.

Han bor nå på hemmelig sted i Russland sammen med sin kone og to sønner. Begge er født i Russland.