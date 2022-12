Pakistansk ambassadør skal ha blitt forsøkt drept i Kabul

Ambassadøren ble ikke skadd, men en livvakt ble kritisk såret, opplyser Pakistans utenriksdepartement.

En talsmann for det afghanske utenriksdepartementet fordømmer angrepet på det kraftigste og lover en etterforskning som skal føre til at de skyldige blir stilt til ansvar.

Angrepet mot ambassaden i Kabul skjer i en tid der forholdet mellom Afghanistan og Pakistan blir stadig mer anspent.

Skytingen mot ambassaden kom dagen etter at den pakistanske regjeringen krevde at Taliban-regimet i nabolandet hindrer at det blir planlagt terrorangrep mot Pakistan på afghansk jord.

Tidligere i uka tok pakistansk Taliban ansvar for et selvmordsangrep sørvest i Pakistan. Fire mennesker ble drept av bomben, som så ut til å være rettet mot politifolk som skulle beskytte helsearbeidere som vaksinerer folk mot polio.